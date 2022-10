Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Serie von Fahrzeugaufbrüchen

Riegelsberg (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es zu einer Serie von Fahrzeugaufbrüchen und Diebstählen. Insgesamt 8 PKW wurden von einem bislang unbekannten Täter aufgebrochen und Gegenstände daraus entwendet. Die Fahrzeuge parkten in der Gartenstraße, Goethestraße, Dorfstraße, Hilschbacher Straße und Schillerstraße. Neben mehreren Geldbeuteln gehörte zum Diebesgut auch eine hochwertige Handtasche und eine Lederjacke. Zudem wurden in der Schillerstraße zwei hochwertige E-Bikes der Marke Cube entwendet. Aufgrund der zeitlichen und räumlichen Nähe wird von einem Tatzusammenhang ausgegangen. Es entstand ein geschätzter Schaden von ca. 10000 Euro. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, keine Wertgegenstände im Fahrzeug zu belassen. Hinweise zu den Diebstählen erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell