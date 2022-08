Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Roller entsorgt - Fahrer geflüchtet

Hildburghausen (ots)

Ein 36-Jähriger war Mittwochabend mit seinem E-Roller in Hildburghausen unterwegs. Er beabsichtigte aus Richtung Ziegeleiweg die Schleusinger Straße zu überqueren. Ohne auf den vorfahrtsberechtigten Verkehr zu achten, setzte er seine Fahrt fort und kollidierte mit einem BMW. Der Rollerfahrer stürzte durch den Zusammenstoß und zog sich leichte Verletzungen zu. Anschließend klappte er seinen Roller zusammen, warf diesen über eine Hecke und nahm Reißaus. Die alarmierten Polizeibeamten konnten den 36-Jährigen anschließend an seiner Wohnanschrift antreffen. Auf Befragung gab dieser an, dass er in den Unfall verwickelt gewesen war. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,42 Promille. In Folge dessen behauptete der Mann, dass er erst nach dem Unfall Alkohol getrunken habe. Somit führte der nächste Weg ins Klinikum, wo gleich zwei Blutentnahmen durchgeführt werden mussten. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

