LPI-SHL: Auffahrunfall

Viernau (ots) - Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Dienstag in einen Kindergarten in der "Untere Schulstraße" in Viernau ein. Im Inneren versuchten sie die Bürotür der Leitung aufzubrechen, was ihnen jedoch misslang. Zeugen, die Hinweise zu den Einbrechern geben können, werden gebeten, Kontakt mit der Suhler Polizei (03681 369-0) aufzunehmen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Vivien Glagau Telefon: 03681 32 1504 ...

