LPI-SHL: Waldbrand

Schwallungen (ots) - In der Zeit von Montag, 17:00 Uhr, bis Dienstag, 07:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter 170 Liter Diesel aus einem Bagger, welcher zur Tatzeit in Schwallungen abgestellt war. Hierbei verursachten die Langfinger zudem einen Sachschaden von ca. 300 Euro am Fahrzeug. Zeugenhinweise richten Sie bitte an die Meininger Polizei (03693 591-0). Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Vivien Glagau Telefon: ...

