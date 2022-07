Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Firmeneinbruch in der Planckstraße

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag gegen 02:20 Uhr wurde ein Security-Mitarbeiter einer Firma in der Planckstraße in Vaihingen an der Enz auf einen Einbruch aufmerksam. Ein bislang unbekannter Täter gelangten vermutlich über die Außenfeuertreppe und durch Aufhebeln eines Fensters im Obergeschoss in das Gebäudeinnere. Dort wurde ein Büro aufgebrochen und durchsucht. Zum Zeitpunkt des Einbruchs fand im Erdgeschoss der Firma der normale Nachtschichtbetrieb statt. Vermutlich wurde der Täter bei seiner Tat durch den Security-Mitarbeiter gestört. Zu möglichem Diebesgut und dem entstandenen Sachschaden ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts Näheres bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel.: 07042 941-0, zu melden.

