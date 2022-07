POL-LB: "In der Krise Köpfe kennen..." - Führungstreffen von Polizei und Feuerwehr im Landkreis Böblingen

Ludwigsburg (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Mittwoch gegen 13:00 Uhr in Bönnigheim der Akku eines E-Bikes in Brand und verursachte einen nicht unerheblichen Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Der 62-jährige Besitzer des E-Bikes hatte dieses zuvor in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Gottlob-Stierle-Straße abgestellt. Kurz darauf entwickelte sich starker Rauch, wodurch Anwohner auf ...

