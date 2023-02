Polizei Aachen

POL-AC: Vollsperrung der B258 nach Verkehrsunfall mit Schwerverletzten

Monschau - Dreistegen - B258 (ots)

Am Sonntag, den 05.02.2023 gegen 14:40 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in Monschau - Dreistegen. Ein 36jähriger Pkw-Führer aus Simmerath befuhr die B258 aus Richtung Kalterherberg in Richtung Monschau, als er in Höhe Dreistegen aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und auf die Gegenfahrbahn geriet. Hier kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit dem Pkw einer 23jährigen Fahrzeugführerin aus Monschau. Diese wurde durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug schwer verletzt geborgen und einem Krankenhaus zugeführt. Der 36Jährige wurde leicht verletzt ebenfalls einem Krankenhaus zugeführt.

Die Unfallstelle wurde für die Dauer der Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn vollgesperrt und gegen 18 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben.

