POL-AC: Ansprechen von Kindern: Kripo ermittelt

Eschweiler (ots) - Eine 86-jährige Frau aus Eschweiler ist am vergangenen Donnerstag (26.01.2023) Opfer eines Handtaschenraubes geworden. Die Frau ging gegen 16:00 Uhr die Grabenstraße in der Nähe der Bäckerei "Moss" in Richtung Indestraße entlang, als eine männliche Person sie plötzlich von hinten anrempelte und ihre Handtasche entriss. Der unbekannte Täter flüchtete in Richtung Mauerstraße und anschließend in ...

mehr