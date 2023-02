Polizei Aachen

POL-AC: Handtaschenraub - Polizei sucht Zeugen

Eschweiler (ots)

Eine 86-jährige Frau aus Eschweiler ist am vergangenen Donnerstag (26.01.2023) Opfer eines Handtaschenraubes geworden.

Die Frau ging gegen 16:00 Uhr die Grabenstraße in der Nähe der Bäckerei "Moss" in Richtung Indestraße entlang, als eine männliche Person sie plötzlich von hinten anrempelte und ihre Handtasche entriss. Der unbekannte Täter flüchtete in Richtung Mauerstraße und anschließend in Richtung Kochsgasse.

Eine junge Frau half der Seniorin später ihre Tasche wiederzufinden. Von dem Bargeld in Höhe eines niedrigen zweistelligen Betrags und dem Täter fehlt bisher jede Spur.

Bei dem Täter soll es sich laut der 86-Jährigen um einen männlichen Jugendlichen gehandelt haben. Er soll circa 1,50 m bis 1,60 m groß gewesen sein und eine graue Kappe, eine graue Jacke mit Karomuster und eine graue Jeanshose getragen haben.

Zeugen, die etwas beobachtet haben oder Angaben zur Tat oder zum Täter machen können werden gebeten, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat unter 0241 9577 33301 oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241 9577 34210 zu melden. Insbesondere suchen die Ermittler die junge Frau, die dem Opfer nach der Tat geholfen hat.(kg)

