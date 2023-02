Polizei Aachen

POL-AC: Zeugensuche nach Raub in Aachen

Aachen (ots)

Am vergangenen Freitagabend (27.01.2023) ist es zu einem Raub in der Straße Rosfeld in Aachen gekommen.

Dort hatte sich das 63-jährige Opfer zum Verkauf eines Handys mit dem potenziellen Käufer treffen wollen. Als er gegen 20:45 Uhr auf Höhe der Hausnummer 80 aus seinem Auto stieg, kamen zwei Personen auf ihn zu und entrissen ihm die Tüte, in der sich das zum Verkauf angebotene hochwertige Handy befand. Anschließend flüchteten die beiden jungen Männer - möglicherweise mit einem Auto - in unbekannte Richtung. Einer der beiden Personen soll helle, einer dunkle Haare gehabt haben. Der Mann aus Alsdorf wurde glücklicherweise nicht verletzt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die im näheren zeitlich- und räumlichen Umfeld der Tat verdächtige Feststellungen gemacht haben. Insbesondere suchen die Ermittler ein Pärchen mit Hund, welches vom Opfer kurz nach der Tat angesprochen wurde. Zeugenhinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter 0241 9577 31501 oder außerhalb der Geschäftszeiten unter 0241 9577 34210 entgegen.(kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell