POL-AC: Aufruf der Polizei - Verkehrsunfallflucht auf dem Toledoring - flüchtiger Fahrer und Zeugen gesucht

Aachen/Eschweiler (ots) - Ein gestohlenes Fahrrad konnte am vergangenen Samstag (28.01.2023) mit einem GPS-Sender geortet und an seinen rechtmäßigen Besitzer übergeben werden. Der Geschädigte hatte sich bei der Polizei gemeldet, nachdem sein gut verschlossenes Rad gegen 14 Uhr in der Stiftstraße geklaut worden war. Der Tracker führte die Beamten schließlich zu einer Lagerhalle in der Talstraße in Eschweiler. Eine ...

