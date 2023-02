Polizei Aachen

POL-AC: Politie Limburg sucht Zeugen nach Schießerei in Hoensbroek

Hoensbroek/Aachen (ots)

Bei den Ermittlungen zu der tödlichen Schießerei am Schuureikenweg in Hoensbroek vom 2. Mai 2021, bei der ein 29-jähriger Mann aus Aachen ums Leben kam, sucht die Politie Limburg Zeugen. Genauer gesagt Zeugen aus dem Umkreis und Wohnort des Opfers. Am vergangenen Dienstag wurden in Belgien zwei Tatverdächtige im Alter von 25 und 27 Jahren festgenommen. Sie kommen beide aus Heerlen und wohnen in Maasmechelen.

Die vollständige Pressemeldung der Politie Limburg ist unter folgendem Link abrufbar:

https://www.politie.nl/nieuws/2023/februari/3/politie-zoekt-getuigen-in-duitsland-dodelijke-schietpartij.html

Zeugenhinweise nimmt die Politie Limburg unter der Rufnummer +3179-3459800 entgegen. Presseauskünfte erteilt das Mediadesk der Politie Limburg unter der Rufnummer +31 88 1686305. (am)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell