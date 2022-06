Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunken mit dem Motorrad verunfallt

Ohrdruf (ots)

Am Samstagmorgen wurde die Polizei Gotha über einen verunfallten Motorradfahrer in der Straße Zur alten Ziegelei in Ohrdruf informiert. Beim Eintreffen gab der mit einem Kuhkostüm bekleidete 34-Jährige Ohrdrufer an, dass ein ihm unbekannter Freund mit seinem Motorrad Yamaha gestürzt sei. Dieser habe anschließend die Unfallstelle unerlaubt verlassen. Auf der Straße war eine Bauzaunhalterung erkennbar, welche mutmaßlich für den Sturz mit dem Motorrad verantwortlich war. Während der gesamten Ermittlungen ließen sich keine Hinweise auf einen weiteren Fahrer erlangen. Vielmehr hat der Kuhkostümträger augenscheinlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke beim Überfahren der Bauzaunhalterung die Kontrolle über das Motorrad verloren. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,89 Promille. Das Motorrad war nicht amtlich zugelassen oder pflichtversichert, eine Fahrerlaubnis besaß der Fahrer ebenfalls nicht. Das angebrachte Kennzeichen hat der 34-Jährige offensichtlich selbst angefertigt. Die Polizei Gotha leitete mehrere Strafverfahren ein. Der Motorradfahrer musste auf Grund seiner Verletzungen stationär in einem Krankenhaus behandelt werden. (dg)

