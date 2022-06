LPI-GTH: Tragisches Ende eines Fallschirmsprunges Am Flugplatz Eisenach-Kindel

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots) - Am heutigen Vormittag ereignete sich auf der B247 in Ohrdruf ein tragischer Verkehrsunfall. Ein 68-Jähriger fuhr mit seinem Opel auf der Schererhüttenstraße und beabsichtigte die B88 in Richtung des Stadtzentrums zu überqueren. Zur gleichen Zeit war ein 86-Jähriger in seinem Toyota auf der B88 aus Richtung Luisenthal unterwegs und so kam es zum folgenschweren Zusammenstoß beider PKW. Der 68-Jährige sowie seine 65 Jahre alte ...

