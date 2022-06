LPI-GTH: Warnung vor Diebstählen aus Handtaschen

Ilmenau (ots) - Gestern, gegen 20.45 Uhr war ein 37-Jähriger mit seinem Yorkshire Terrier in der Ziolkowskistraße unterwegs. Plötzlich kam ein freilaufender Schäferhund eines 51-Jährigen auf den Spazierenden und seinen Hund zu, biss den Terrier in den Rücken und den 37 Jahre alten Mann in die Hand. Der Terrier verstarb leider in Folge des Bisses, der 37-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

