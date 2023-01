POL-K: 230103-1-K Polizei sucht Ladendieb aus der Innenstadt - Öffentlichkeitsfahndung

Köln (ots) - In der Silvesternacht 2022/23 war die Polizei Köln mit mehreren hundert Polizistinnen und Polizisten für die Sicherheit der Feiernden im Einsatz. Die Einsatzkräfte erteilten bis in die frühen Morgenstunden (Stand: 5 Uhr) 83 Platzverweise, nahmen 21 Personen in Gewahrsam und leiteten ...

mehr