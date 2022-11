Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Delmenhorst (ots)

Eine Person wurde am Montag, 07. November 2022, 14:20 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Cramerstraße leicht verletzt.

Zur Unfallzeit fuhr eine 81-jährige Frau aus Delmenhorst mit einem Kleinwagen vom Parkstreifen der Cramerstraße an und wollte auf der Fahrbahn wenden, um in Richtung Stadtmitte zu gelangen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 29-jährigen Delmenhorsters, der die Cramerstraße mit einem VW in Richtung Autobahn befuhr. In Höhe der Breslauer Straße kam es zur Kollision der beiden Pkw.

Der 29-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 8.000 Euro.

