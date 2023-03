Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Nach Unfall geflüchtet

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Montagmittag kam es in Esens zu einer Unfallflucht. In der Zeit von 11 Uhr bis 13 Uhr wurde ein Schaden an der linken, hinteren Tür eines schwarzen Subaru verursacht. Dieser befand sich zum Unfallzeitpunkt auf einem Parkplatz in der Straße Herdetor. Nach ersten Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass eine andere Autotür den Schaden verursacht hat. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Esens unter der Telefonnummer 04971 926500 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell