POL-PDNR: Betrügerische Anrufe - Cyberkriminalität

Wissen (ots) - Am Freitag, dem 10.02.2023, wurde die Polizei Wissen gegen 07:41 Uhr über einen Brand in der katholischen Kirche in Wissen informiert. Der Brand konnte durch die Feuerwehr inzwischen gelöscht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache sind durch die Kriminalinspektion Betzdorf aufgenommen worden. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ Kriminalinspektion Betzdorf ...

