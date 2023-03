Landkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen Aurich - Diebstahl aus Pkw In der Nacht zu Mittwoch kam es in Aurich zu einem Diebstahl aus einem Auto. Nach ersten Erkenntnissen sind unbekannte Täter durch den Kofferraum eines grauen VW Polos in den Fahrzeuginnenraum gelangt. Es wurden Bargeld und persönliche Gegenstände entwendet. Der VW stand zum Tatzeitpunkt in der Nicolaistraße. Personen, die die Tat beobachtet ...

mehr