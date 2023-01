Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Unbekannte entwenden Mobiltelefon - Wer kennt diese Männer?

Bornheim-Roisdorf (ots)

Auf richterlichen Beschluss veröffentlicht die Bonner Polizei Fotos von drei bislang unbekannten Männern und bittet um Mithilfe bei ihrer Identifizierung. Sie sollen am 09.02.2022 in einem Elektronikfachgeschäft in Roisdorf ein Handy entwendet haben. Dabei gingen die drei Tatverdächtigen arbeitsteilig vor. Sie wurden von der Überwachungskamera des Geschäftes aufgezeichnet.

Die Fotos der Verdächtigen sind im Fahndungsportal der Polizei NRW abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/96448

Wer Angaben zur Identität der Männer machen kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariats 16 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per mail unter kk16.bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell