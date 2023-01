Polizei Bonn

POL-BN: Bonner City: Unbekannte schlugen Seitenscheibe eines geparkten Pkw ein - Hochwertiges Smartphone entwendet - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots)

Am 23.01.2023, gegen 14:40 Uhr, machten sich zwei Unbekannte an einem auf der Theaterstraße geparkten Wagen zu schaffen. Ein Zeuge beobachtete, wie einer der Männer eine Seitescheibe der Beifahrerseite einschlug, während der andere augenscheinlich "Schmiere stand". Der erste Täter griff dann in den Innenraum des Wagens und entwendete nach den bisherigen Feststellungen ein hochwertiges Smartphone. Die beiden beobachteten Personen liefen dann in Richtung Kölnstraße davon.

Die von der alarmierten Polizei eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Feststellung der beiden Tatverdächtigen, zu denen derzeit folgende Beschreibungsmerkmale vorliegen:

1.Person

Mütze, Brille, lange schwarze Jacke, Handschuhe schlanke Statur ca. 20 Jahre circa 180 cm groß

2.Person

große, schlanke Statur trug u.a. bis über die Knie reichende Jacke

Das zuständige KK 15 übernimmt die weiteren Ermittlungen zu dem Geschehen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell