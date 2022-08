Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrskontrollen in Haspe und Hohenlimburg

Hagen-Haspe/Hohenlimburg (ots)

Der Verkehrsdienst der Hagener Polizei hat am Donnerstag (04.08.2022) zahlreiche Verkehrsverstöße bei gezielten Großkontrollen in Haspe und Hohenlimburg festgestellt. Insgesamt sind dabei zehn Autofahrer aufgefallen, die zu schnell unterwegs waren. In 13 Fällen mussten die Beamten einschreiten, weil Fahrzeugführer nicht angeschnallt waren. Neunmal hielten Autofahrer ihr Smartphone während der Fahrt in der Hand und müssen nun mit einem Bußgeld rechnen. Zudem waren zwei Autofahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs. Sie mussten mit zur Blutprobe und wurden angezeigt. Die Hagener Polizei wird ihre Kontrollen in den nächsten Tagen und Wochen weiter intensiv fortsetzen. (sch)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell