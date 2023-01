Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim-Walberberg: 14-jähriger Radfahrer angefahren - Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht

Bornheim (ots)

Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen (19.01.2023) im Bornheimer Ortsteil Walberberg. Zur Unfallzeit gegen 08:00 Uhr befuhr ein 14-Jähriger nach seinen Angaben mit seinem Fahrrad den Fahrradweg entlang der L 183. An der Einmündung zur Dominikanerstraße sei ihm dann ein grauer Kleinwagen (Eventuell Marke Toyota), der nach rechts auf die Landstraße habe einbiegen wollen, in die linke Seite des Fahrrades gefahren. Der Junge wurde auf die Motorhaube des Wagens aufgeladen und kam anschließend zu Fall. Die Fahrerin des Kleinwagens sei daraufhin ausgestiegen und habe den Jungen unter anderem gefragt, ob er einen Rettungswagen benötige. Nachdem der Junge dies verneint hatte, sei die Frau ohne Angaben zu ihren Personalien zu machen in Richtung Merten davongefahren. Der 14-Jährige habe daraufhin seine Mutter verständigt, die an der Unfallstelle erschien und die Polizei verständigte. Der Junge wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Die flüchtige Autofahrerin kann wie folgt beschrieben werden:

- 50 bis 65 Jahre alt, vermutlich helle und kurze Haare, trug eine helle Jacke mit Kapuze

Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail unter vk2.bonn@polizei.nrw.de zu melden.

