Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Nordstadt: Einbruch in Getränkemarkt - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Bei einem Einbruch in einen Getränkemarkt am Donnerstagmorgen (19.01.2023) in der Bonner Nordstadt haben Unbekannte Spirituosen, Zigaretten und Bargeld entwendet. Die Täter nutzten die Zeit von 05:47 Uhr bis 08:00 Uhr für die Tatausführung. Nach der Spurenlage vor Ort brachen die Einbrecher den Hintereingang zu dem Laden in der Dorotheenstraße auf und durchsuchten das Geschäft nach Wertgegenständen.

Das zuständige Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen verdächtiger Wahrnehmungen, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail unter KK13.Bonn@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell