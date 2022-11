Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Bürger melden alkoholisierte und auffällige Personen; Fahrrad sichergestellt

Speyer (ots)

Am Nachmittag und frühen Abend des 22.11.2022 kam es in Speyer zu mehreren Vorfällen mit alkoholisierten Personen, die Passanten und Geschäftsleuten negativ auffielen. In allen Fällen war die Polizei vor Ort.

Um 16 Uhr beobachtete ein 64-jähriger Passant auf einem Parkplatz in der Else-Krieg-Straße eine 38-Jährige dabei, wie diese mit ihrem Fahrrad wegfahren wollte. Der 64-Jährige verhinderte die Fahrt und rief die Polizei, da die 38-Jährige aufgrund ihrer Alkoholisierung nicht fahrtauglich erschien. Die Beamten stellten ihr Fahrrad zur Gefahrenabwehr sicher und erteilten der Dame einen Platzverweis. Um 16:45 Uhr kam die 38-Jährige allerdings zurück und betrat einen Markt in der Else-Krieg-Straße, in welchem sie eine Wodkaflasche im Wert von unter 2 Euro an sich nahm und versuchte, die Flasche unter Umgehung des Kassenbereiches zu entwenden. Da ein akustischer Alarm ertönte und da Angestellte auf die Dame zukamen, warf sie die Flasche in eine Auslage und flüchtete aus dem Markt. Polizeibeamte trafen die 38-Jährige nicht mehr an und leiteten Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs und versuchten Diebstahls gegen sie ein.

Kurz vor 18 Uhr meldeten Mitarbeiter eines Marktes in der Else-Krieg-Straße der Polizei einen Mann, der den Markt trotz bestehenden Hausverbotes betreten habe und Kunden anpöble. Die Polizeistreife traf einen betrunkenen 48-Jährigen an und erteilte ihm einen Platzverweis. Er schob ein blau-weißes Rennrad des Herstellers Kotter, das die Beamten aufgrund von Eigentumszweifeln sicherstellten. Der 48-Jährige trat seinen Heimweg zu Fuß an. Wenig später meldeten Zeugen eine Person, die zu Fuß auf der B39 unterwegs ist und Warnbaken umwirft. Die Polizeistreife traf den 48-Jährigen hier erneut an und nahm den Störenfried in Gewahrsam. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 2,11 Promille.

Um 18 Uhr meldeten Zeugen einen stark alkoholisierten Mann in der Fuchsweiherstraße, der beim Schieben seines Fahrrades schon mehrfach hingefallen war. Die Beamten trafen einen 59-Jährigen an, der auch vor den Augen der Beamten stark schwankte und mehrfach beim Gehen stürzte. Dem 59-Jährigen gelang die Durchführung eines Atemalkoholtests aufgrund motorischer Einschränkungen nicht. Die Beamten nahmen den Mann zu seinem Schutz in Gewahrsam und sicherten sein Fahrrad gegen Wegnahme.

Wer vermisst sein blau-weißes Rennrad der Marke Kotter? Eigentümer wenden sich bitte unter Vorlage eines Eigentumsnachweises an die Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de

