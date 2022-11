Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sturz von E-Scooter an Bordsteinkante - 33-Jähriger verletzt

Speyer (ots)

Am 22.11.2022 kurz vor 11 Uhr befuhr ein 33-Jähriger auf seinem E-Scooter die Stöberstraße in Richtung Schwerdstraße. Dabei fuhr er auf einen Bordstein auf und verlor hierbei das Gleichgewicht. Er stürzte deshalb ohne jegliche Fremdeinwirkung zu Boden. Ein 71-jähriger Ersthelfer fand den Mann und verständigte die Polizei. Die Beamten riefen den Rettungsdienst hinzu, der den 33-Jährigen in ein Krankenhaus verbrachte. Er klagte über Schmerzen in beiden Beinen.

