Polizei Bonn

POL-BN: Mutmaßlicher Drogendealer in Bonn-Auerberg festgenommen

22-Jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Bonn-Auerberg (ots)

Am Mittwoch, den 17.01.2023, beendeten Rauschgiftfahnder der Bonner Polizei die kriminellen Machenschaften eines 22-Jährigen im Bonner Stadtteil Auerberg. Der junge Mann steht im dringenden Tatverdacht, in den vergangenen Monaten vor Ort einen schwunghaften Handel mit illegalen Drogen betrieben zu haben.

Nach einem Hinweis auf den Verdächtigen hatten die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 25 die Ermittlungen in Abstimmung mit der Bonner Staatsanwaltschaft übernommen.

Da sich der Tatverdacht gegen den 22-Jährigen zunehmend erhärtete, sollte am Mittwoch die Wohnung des Verdächtigen mit richterlichem Beschluss durchsucht werden.

Als die Beamten vor Ort erschienen und der 22-Jährige sie bemerkte, lief er davon und versuchte, sich der bevorstehenden Maßnahme zu entziehen. Dies gelang ihm nicht, er konnte durch die eingesetzten Zivil- und Rauschgiftfahnder gestellt werden. In seiner Kleidung führte er ein geöffnetes Taschenmesser sowie rund 140 Gramm Marihuana und eine geringe Menge Kokain mit sich. In seiner Wohnung wurden weitere 1250 Gramm Marihuana, 21 Gramm Kokain sowie 1000 Euro mutmaßliches Dealgeld aufgefunden und sichergestellt. Der Tatverdächtige wurde festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Der 22-Jährige befindet sich zwischenzeitlich in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell