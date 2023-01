Polizei Bonn

POL-BN: E-Bike und E-Scooter aus Tiefgarage in Bonn-Limperich entwendet - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots)

In dem Zeitraum zwischen dem 17.01.2023, gegen 18:00 Uhr, und dem 18.01.2023, gegen 07:30 Uhr, entwendeten Unbekannte aus der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses auf der Rudolf-Hahn-Straße in Bonn-Limperich ein

E-Bike, KTM, 620 Macina und einen

E-Scooter.

Das E-Bike und der Scooter waren nach in dem genannten Zeitraum gesichert auf einem Stellplatz abgestellt, der mit einem Garagentor versehen ist. Nach dem aktuellen Sachstand gelangten die Unbekannten zunächst in den Tiefgaragenbereich. Nachdem sie das Garagentor des Stellplatzes geöffnet hatten, entwendeten sie das E-Bike und den E-Scooter und verließen die Tiefgarage unerkannt. Das zuständige KK 33 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu dem geschilderten Geschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

