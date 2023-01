Polizei Bonn

POL-BN: Trickdiebe bestehlen Autofahrerin

Ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Bonn (ots)

Die Polizei hat am Montagnachmittag zwei mutmaßliche Trickdiebe im Alter von 18 und 20 Jahren vorläufig festgenommen. Sie stehen im Verdacht, gemeinschaftlich auf der Rabinstraße eine 66-jährige Autofahrerin bestohlen zu haben.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen hatte ein junger Mann um 14:15 Uhr in französischer Sprache die Autofahrerin angesprochen, die in ihrem Fahrzeug auf einem Parkplatz an der Rabinstraße stand. Hektisch zeigte der Mann immer wieder auf einen Reifen. Daraufhin stieg die Autofahrerin aus, ohne das Fahrzeug zu verschließen. Dort wurde sie von dem Mann weiter abgelenkt. Diese Situation nutzte der Komplize des "Ablenkers" zur Tatausführung. Unbemerkt öffnete er die Beifahrertür und entwendete die Handtasche und das Mobiltelefon der Frau vom Beifahrersitz. In diesem Moment kam der Ehemann der 66-Jährigen dazu und sah, dass sich die beiden Männer vom Auto entfernten und einer augenscheinlich die Handtasche seiner Frau in den Händen hielt. Während der Mann den Verdächtigen sofort hinter ihnen herlief, stoppte die Frau einen vorbeikommenden Streifenwagen der Polizei.

Die Polizeibeamten stellten die beiden Tatverdächtigen wenige Augenblicke später. Die gestohlenen Gegenstände hatten sie zuvor weggeworfen. Das Portemonnaie wurde durch die Bestohlene aufgefunden. Die Handtasche wurde durch eine aufmerksame Passantin gesichert und später im Beisein der Polizei an die 62-Jährige übergeben.

Aus dem Portemonnaie war Bargeld entwendet worden, das bei den Festgenommenen aufgefunden wurde. Die Männer wurden zunächst zur Wache GABI (Gemeinsame Anlaufstelle Bonner Innenstadt) und anschließend in das Polizeipräsidium gebracht. Dort übernahmen Beamte des Kriminalkommissariats 14 die weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der 20-Jährige, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat und wegen der Begehung gleichgelagerter Delikte bereits in Erscheinung getreten ist, am Dienstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Dieser erließ Haftbefehl wegen des Verdachts des Diebstahls. Der 18-jährige Mittäter wurde nach erkennungsdienstlicher Behandlung und Abschluss der kriminalpolizeilichen Ermittlungen auf freien Fuß gesetzt. Auch gegen ihn wird wegen des Verdachts Diebstahls ermittelt.

Die Polizei warnt vor dieser Masche. Diese variiert in ihrer Ausführung. Das erste Ziel der Täter ist es immer, die Fahrerin bzw. den Fahrer zum Aussteigen zu bewegen, damit der Mittäter ins Fahrzeug greifen kann.

Ein Ermittler des Kriminalkommissariats 14 der Bonner Polizei führt aus: "Die Täter arbeiten mit den verschiedensten Varianten. Entweder fragen sie freundlich nach dem Weg, weisen auf einen platten Reifen, einen Kratzer im Lack, eine defekte Lampe hin oder sie behaupten, angefahren worden zu sein. Es gibt auch Fälle, bei denen der "Ablenker" gegen das Auto getreten oder geschlagen hat."

Die Polizei empfiehlt:

1. Schützen Sie Ihre Wertsachen vor neugierigen Blicken und lassen Sie diese nicht offen im Fahrzeugraum liegen.

2. Seien Sie misstrauisch und achten Sie auf Ihre Wertsachen, wenn Sie von Fremden angesprochen werden.

3. Steigen Sie nicht überhastet aus dem Fahrzeug. Fragen können auch ohne Auszusteigen bei nur ein Stück weit heruntergelassener Seitenscheibe beantwortet werden.

4. Nehmen Sie Ihre Wertsachen immer an sich, auch wenn Sie nur für einen kurzen Moment aussteigen.

5. Schauen Sie sich um, ob gegebenenfalls verdächtige Personen in Ihrer Nähe stehen.

6. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie zum Beispiel durch aggressives Auftreten aus dem Fahrzeug gelockt werden sollen, bleiben Sie sitzen und verständigen Sie über die "110" die Polizei.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell