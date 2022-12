Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrskontrolle bei Heranwachsenden führt zu Drogenfund

Speyer (ots)

Am 13.12.2022 gegen 17:40 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Franz-Kirrmeier-Straße einen PKW, in dem vier junge Männer aus Baden im Alter zwischen 18 und 21 Jahren saßen. Da bei der Kontrolle Cannabisgeruch aus dem Fahrzeug drang, durchsuchten die Beamten die Personen und fanden in der Bauchtasche eines 19-Jährigen diverse Behältnisse mit ca. 6,5 Gramm Haschisch und ca. 16 Gramm Marihuana sowie eine Flasche mit einer betäubungsmittelsuspekten Flüssigkeit, die zur Stofffeststellung der chemischen Untersuchung bedarf. Außerdem fanden die Beamten ca. 0,2 Gramm Kokain auf dem Fahrzeugboden sowie ein Einhandmesser in der Mittelkonsole des Fahrzeugs. Der 21-jährige Fahrer führte einen Urintest durch, der positiv auf THC und Kokain verlief. Die Beamten untersagten dem Fahrer die Weiterfahrt, stellten die inkriminierten Gegenstände sicher, veranlassten die Entnahme einer Blutprobe und leiteten Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Verstößen gegen das Waffengesetz und das Straßenverkehrsgesetz ein.

