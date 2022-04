POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbrecher überrascht Bewohnerin im Schlafzimmer

Karlsruhe (ots) - Ein 56-jähriger Autofahrer wurde am Sonntag gegen 06.45 Uhr mit beachtlichen drei Promille in Bretten in der Merianstraße angetroffen. Eine Zeugin beobachtete, wie der vermeintlich Alkoholisierte bei einem Wendemanöver wohl in einen Bach fuhr und offensichtlich in der Folge stecken blieb. Ein bei dem 56-Jährigen durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von knapp drei Promille. Die Polizei ...

