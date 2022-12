POL-PDLU: Kontrollstelle der Polizei

Römerberg OT Berghausen (ots) - Am 12.12.2022 um 18:07 Uhr befuhr ein bislang unbekannter PKW die Berghäuser Straße in Fahrtrichtung Speyer und touchierte dabei den Außenspiegel eines auf einem eingezeichneten Stellplatz auf der Straße geparkten PKW, wodurch ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro entstand. ...

