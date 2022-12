Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg-Berghausen - Beim Vorbeifahren Spiegel beschädigt und unerlaubt geflüchtet

Römerberg OT Berghausen (ots)

Am 12.12.2022 um 18:07 Uhr befuhr ein bislang unbekannter PKW die Berghäuser Straße in Fahrtrichtung Speyer und touchierte dabei den Außenspiegel eines auf einem eingezeichneten Stellplatz auf der Straße geparkten PKW, wodurch ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro entstand. Hierbei verlor der Unfallverursacher Teile seines rechten Außenspiegels und flüchtete vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Wer hat im genannten Zeitraum den Verkehrsunfall in der Berghäuser Straße im Bereich der Hausnummern 9 bis 15 beobachtet oder kann in sonstiger Weise sachdienliche Hinweise zur Person oder zum Fahrzeug des flüchtigen Unfallverursachers machen? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell