POL-KA: (KA) Karlsruhe-Grötzingen - Einbruch in Apotheke

Karlsruhe-Grötzingen (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zum Samstag gewaltsam Zutritt zu einer Apotheke in der Grötzinger Niddastraße.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen schlugen die Einbrecher zwischen 19 Uhr und 05.30 Uhr eine doppelt verglaste Fensterscheibe an der Vorderseite des Gebäudes ein, um in den Innenraum der Apotheke zu gelangen. Die Diebe durchwühlten verschiedene Schubladen und entwendeten einen Geldbetrag in Höhe von mehreren tausend Euro.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter 0721/4907-0 in Verbindung zu setzen

