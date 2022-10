POL-KA: (KA)Östringen - Bargeld und Schmuck mitsamt Rennrad bei Wohnungseinbruch erbeutet - Polizei bittet Bevölkerung um erhöhte Wachsamkeit in dunkler Jahreszeit

Karlsruhe (ots) - Am Samstagabend kam es in Kraichtal zu einem Wohnungsbrand, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde. Gegen 22:20 Uhr bemerkten Anwohner wie sich Rauch in der Wohnung in der Neuenwegstraße in Oberöwisheim ausbreitete. Sie alarmierten daraufhin die Feuerwehr und retteten sich ohne Verletzungen ins Freie. Die Feuerwehrkräfte konnten den Brand ...

