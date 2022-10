Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Kraichtal - Kurzschluss verursacht Brand in Wohnung

Karlsruhe (ots)

Am Samstagabend kam es in Kraichtal zu einem Wohnungsbrand, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde.

Gegen 22:20 Uhr bemerkten Anwohner wie sich Rauch in der Wohnung in der Neuenwegstraße in Oberöwisheim ausbreitete. Sie alarmierten daraufhin die Feuerwehr und retteten sich ohne Verletzungen ins Freie. Die Feuerwehrkräfte konnten den Brand schnell ablöschen. Ursächlich für den Brand war wohl ein Kurzschluss in einer Mehrfachsteckdose.

Stephan Arheidt, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell