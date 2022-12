Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mit Spiegel kollidiert, Unfall mit Verzug gemeldet

Speyer (ots)

Am 12.12.2022 gegen 15:30 Uhr befuhr eine 41-jährige PKW-Fahrerin die Straße Im Erlich in nördlicher Fahrtrichtung und beschädigte hierbei aufgrund zu geringen Seitenabstands den Außenspiegel eines geparkten PKW. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 100 Euro. Die 41-Jährige hinterließ einen Zettel am geparkten PKW und meldete den Verkehrsunfall erst gegen 21:30 Uhr bei der Polizei. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort gemäß § 142 StGB.

Die Polizei weist darauf hin, dass das Anbringen eines Zettels am gegnerischen Fahrzeug nach Verursachung eines Verkehrsunfalls nicht ausreicht, um den in § 34 StVO gesetzlich verankerten Pflichten von Unfallbeteiligten nachzukommen. Zur Vermeidung der bei Verstößen drohenden strafrechtlichen Konsequenzen rät die Polizei: Verständigen Sie bei jedem Unfall unverzüglich die Polizei, insbesondere wenn andere Unfallbeteiligte nicht persönlich vor Ort sind.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell