Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Nach unerlaubter Einreise ins Heimatland abgeschoben

Kehl (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich kontrollierten Beamte der Bundespolizei gestern am Bahnhof in Kehl einen georgischen Staatsangehörigen.

Hierbei konnte er sich lediglich mit seinem georgischen Reisepass ausweisen, ein erforderliches Visum oder einen Aufenthaltstitel konnte er nicht vorweisen. Im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen wurde bei ihm zudem ein falscher slowakischer Personalausweis aufgefunden und sichergestellt. In der polizeilichen Vernehmung gab der 40-Jährige an, das Dokument in Georgien gekauft zu haben.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er über den Flughafen München nach Georgien abgeschoben und erhält ein mehrjähriges Einreiseverbot für Deutschland.

Zudem wird gegen ihn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise sowie wegen des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen.

