BPOLI-OG: Gesuchter Straftäter muss ins Gefängnis

Offenburg (ots) - Im Rahmen der intensivierten Kontroll-und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, haben Beamte der Bundespolizeiinspektion Offenburg am Sonntagnachmittag (17. Juli) an einem Parkplatz der BAB 5 bei Offenburg eine Kindesentziehung verhindert. In einem internationalen Fernreisebus, der sich auf dem Weg von Deutschland nach Italien befand, wurde ein 42-jähriger somalischer Staatsangehöriger ...

mehr