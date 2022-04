Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Handtaschenraub, Polizei sucht Opfer

Rheine (ots)

Ein Zeuge beobachtete am Dienstag (26.04.) in der Innenstadt einen Handtaschenraub. Der Mann sagte aus, dass zwei unbekannte Männer einer älteren Frau am Dienstagnachmittag in der Innenstadt die Handtasche entrissen haben. Nähere Angaben zu den Tätern, dem Tatort und der genauen Uhrzeit konnte der Zeuge nicht tätigen. Der Polizei liegt aktuell aber keine Anzeige zu diesem Handtaschenraub vor. Deshalb bittet die Polizei das Opfer und eventuelle weitere Zeugen, die Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Rheine zu melden, Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell