Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Parkplatzunfall unter Alkoholeinfluss

Sömmerda (ots)

Am 02.09. 22 gegen 11:00 Uhr ereignete sich in Weißensee auf dem Parkplatz des Norma Supermarktes ein Verkehrsunfall, welcher durch die Mithilfe aufmerksamer Bürger aufgeklärt werden konnte. Ein 48-Jähriger polnischer PKW-Fahrer versuchte rückwärts aus einer Parklücke zu rangieren und stieß dabei mit einem abgeparkten PKW zusammen. Als dieser versuchte die Unfallstelle zu verlassen, wurde er von Passanten gehindert und bis zum Eintreffen der Polizei an Ort und Stelle festgehalten. Im Rahmen der Unfallaufnahme musste Alkoholgeruch und ein unsicherer Stand wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,86 Promille. Zur Sicherung des Strafverfahrens wurde dem Unfallverursacher Blut im Klinikum entnommen und der Führerschein eingezogen. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt. chbe

