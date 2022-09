Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Frau von Fahrrad gestoßen

Sömmerda (ots)

Eine polizeibekannte Frau beschäftigte Donnerstagmorgen die Polizei und den Rettungsdienst in Sömmerda. Gegen 07:45 Uhr stieß die 36-jährige Täterin im Bereich der Salzmannstraße scheinbar grundlos eine 41-Jährige von ihrem Fahrrad. Diese verletzte sich dabei leicht und musste medizinisch behandelt werden. Als die Beamten zur Anzeigenaufnahme vor Ort kamen, wurde bekannt, dass die Täterin im Vorfeld in einer Unterkunft zwei Rauchmelder und einen Erste-Hilfe-Kasten beschädigt hatte. Aufgrund ihrer Verhaltensweisen musste die Täterin in ein Fachkrankenhaus eingewiesen werden. Sie erwarten mehrere Anzeigen, u. a. wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung. (DS)

