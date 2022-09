Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hochwertige Werkzeuge gestohlen

Erfurt (ots)

Wie der Polizei am Donnerstag mitgeteilt wurde, hatten es Einbrecher auf ein Haus im Erfurter Ortsteil Brühlervorstadt abgesehen. Die Täter entwendeten einen Schlüssel und verschafften sich so Zutritt in das Gebäude, welches sich gerade im Bau befindet. Anschließend stahlen sie zwei Elektrowerkzeuge im Wert von 1.400 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und nahm eine Strafanzeige auf. (DS)

