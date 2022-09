LPI-EF: Konzertbesucher landet in Zelle

Erfurt (ots) - Am Mittwochabend kam es in der Eugen-Richter-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 38-jähriger Mann war mit seinem Fahrrad auf dem Radweg unterwegs, als plötzlich ein Kind von einem Spielplatz über den Radweg rannte, um einen rollenden Ball zu greifen. Der Radfahrer stieß mit dem zweijährigen Mädchen zusammen. Das Kind verletzte sich leicht und wurde von einem Rettungswagen medizinisch versorgt. (JN) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

