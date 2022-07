LPI-EF: E-Bike gestohlen

Sömmerda (ots) - Den richtigen Riecher hatte gestern eine Polizeistreife in Sömmerda, als sie gegen 19:20 Uhr in der Wallgasse einen Fahrradfahrer kontrollierte. Wie sich herausstellte, war der 63-jährige Mann betrunken. Bei einem Atemalkoholtest erreichte er einen Wert von mehr als 2,6 Promille. Die Fahrradfahrt endete für den Mann mit einer Blutentnahme in Krankenhaus sowie einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. (JN) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

