POL-PDLU: Unfall durch Blick aufs Handy

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am 12.12.2022, gegen 12:10 Uhr, fuhr ein 20-jähriger Traktorfahrer mit Anhänger die Riedstraße in Richtung Am Bocke. Da das Handy des Fahrers klingelte, schaute dieser kurz auf dieses. Nachdem der Fahrer den Blick wieder auf die Straße richtete, bemerkte er einen entgegenkommenden PKW und führte eine Vollbremsung durch. Hierbei stellte sich der Traktor quer und beschädigte einen geparkten PKW. Der entgegenkommende 42-jährige PKW-Fahrer konnte nicht mehr abbremsen und stieß mit dem Traktor zusammen. Der 42-Jährige verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht, der Traktorfahrer blieb unverletzt. Der PKW des 42-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Insgesamt entstand Sachschaden von etwa 46.500 Euro.

