Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Räuberischer Diebstahl in einem Drogeriemarkt in Schortens

Schortens (ots)

Am Dienstag, den 18.10.2022, gegen 17:50 Uhr, wurde die Polizei über einen räuberischen Diebstahl in einem Drogeriemarkt in Schortens in Kenntnis gesetzt. Ein bislang unbekannter Täter betritt den Drogeriemarkt, nimmt teilweise Parfumflaschen aus deren Verpackungen und stellt diese in ein anderes Regal. Andere Parfumflaschen hat der männliche Täter in der Hand. Als der Tatverdächtige auf sein Verhalten angesprochen wurde, schubst er die Mitarbeiterin zur Seite und flüchtet mit einem silberfarbenen Herrenrad in unbekannte Richtung.

Die Person wird wie folgt beschreiben:

- ca. 40-50 Jahre alt - ca. 160 - 170cm groß - hagere Statur - Bart - wenig - keine Zähne - langer Mantel mit großen Taschen - silberfarbenes Herrenrad

Ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls wurde eingeleitet.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Täter oder dessen Aufenthaltsort machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei Schortens unter der Telefonnummer 04461/984930 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell