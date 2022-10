POL-WHV: Presse PK Varel Betrachtungszeitraum: 21.10.2022 - 23.10.2022

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

Sachbeschädigungen an Pkw

Varel - In Varel ist es erneut zu zwei Fällen von Sachbeschädigung an Personenkraftwagen gekommen. In der Zeit von Donnerstagvormittag, 11:00 Uhr, bis Freitagmittag, 13:00 Uhr, wurde an einem geparkten Pkw Seat Leon aus dem Zulassungsbezirk Oldenburg, welcher am Jugend- und Vereinszentrum Weberei in der Oldenburger Straße parkte, der Lack der Motorhaube verkratzt sowie das vordere Kennzeichenschild mit einem Ölstift verunreinigt. Von Donnerstagabend, 20:00 Uhr, bis Freitagnachmittag, 15:30 Uhr, wurde an einem in der Moltkestraße parkenden Peugeot 206 der Außenspiegel der Beifahrerseite beschädigt. Zeugen werden in beiden Fällen gebeten, sachdienliche Beobachtungen der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

Verkehrsunfall mit anschließender Flucht

Varel - Am Freitagmorgen, 07:52 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Mann aus Zetel mit einem Pkw Ford Focus die Mühlenteichstraße aus Obenstrohe kommend in Richtung Bundesstraße 437. Im Ausgangsbereich einer Kurve überfuhr ein entgegenkommendes Fahrzeug die Fahrbahnmitte, so dass der Fahrzeug-Führer des Ford nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß mit diesem zu vermeiden. Dabei geriet er mit dem rechten Außenspiegel gegen einen Abfallbehälter, welcher zwecks Müllabfuhr am Straßenrand bereitgestellt war. Der Außenspiegel wurde dadurch beschädigt. Bei dem entgegenkommenden Fahrzeug handelte es sich vermutlich um einen weißen Transporter aus dem Zulassungsbezirk Wittmund. Dessen Fahrzeug-Führer setzte die Fahrt unvermindert weiter fort, ohne sich um den Schaden gekümmert zu haben. Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

Verkehrsunfall mit anschließender Flucht

Bockhorn - Am Freitag, in der Zeit von 12:30 Uhr bis 15:40 Uhr, befuhr ein Kraftfahrzeug die Klinkerstraße in Bockhorn offenbar in der Absicht, nach rechts in die Urwaldstraße einzubiegen, um die Fahrt in Richtung Ortsmitte fortzusetzen. Beim Abbiegevorgang überfuhr das Fahrzeug einen Teil des rechtsseitigen Gehweges, so dass dieser im Einmündungsbereich erheblich beschädigt wurde. Aufgrund Art und Umfang des entstandenen Schadens sowie aufgrund des Spurenbildes muss es sich um ein schweres Fahrzeug, einen Lkw oder ein Lkw-Gespann, gehandelt haben. Der Fahrzeug-Führer setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um den Schaden gekümmert zu haben. Der schadhafte Gehweg musste durch den Bauhof der Gemeinde Bockhorn gesichert werden, um eine Gefahr für Fußgänger auszuschließen. Zeugen dieses Verkehrsvorganges werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Fahren unter Betäubungsmittelbeeinflussung

Bockhorn-

Am frühen Sonntagmorgen war ein junger Mann aus Bockhorn mit einem Pkw Nissan Micra auf der Lebensstraße unterwegs. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde durch Beamte der Polizei Varel festgestellt, dass der 19-jährige Fahrzeug-Führer offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der Konsum verschiedener Drogen wurde eingeräumt. Es folgten eine Blutentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt. Der Fahrzeug-Führer muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

