Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever vom 21.10.22 bis 23.10.22

Sande/Schortens/Wangerland (ots)

Diebstahl von Kupferkabel

Im Zeitraum vom 14.10.2022 bis 22.10.2022 wurden im Bereich einer Baustelle beim Sander Bahnhof von dortigen Kabeltrommeln Kupferkabel abgeschnitten und zum Abtransport bereitgelegt. Derzeit ist nicht bekannt, ob bereits Kabel entwendet wurden. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Jever, 04461/92110, in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung

Im Tatzeitraum vom 20.10.2022 bis zum 21.10.2022 beschädigten unbekannte Täter auf dem Campingplatz in Schortens, Am Schwimmbad, ein Vorzelt eines Wohnwagens, indem sie mit einem unbekannten Gegenstand zwei PVC-Fenster zerschnitten. Am Vorzelt entstand ein Sachschaden von ca. 300 EUR.

Wildunfälle

Im Berichtszeitraum ereigneten sich drei Verkehrsunfälle mit Wild-Beteiligung. Im Wangerland befuhr ein Pkw-Fahrer die K 87, aus Richtung Jever kommend, in Fahrtrichtung Hohenkirchen. In Höhe Oldorfer Baum querte ein Reh die Fahrbahn und wurde vom Pkw erfasst. Das Reh entfernte sich. Am Pkw entstand Sachschaden, dessen Höhe auf 1000 EUR geschätzt wird. Auf der L 810, zwischen Hooksiel und Sengwarden, wurde ebenfalls ein Reh von einem Pkw erfasst und getötet. Dort entstand am Pkw ein Schaden in Höhe von ca. 3000 EUR. Bei einem dritten Unfall auf dem Mühlenweg in Sande entstand bei dem leichten Zusammenstoß mit einem Reh nur minimaler Schaden an einem Pkw. Das Reh blieb vermutlich unverletzt und entfernte sich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell